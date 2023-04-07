شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 1.. منى زكى تسرق مركب زوجها ودياب يبحث عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل تحت الوصاية، بطولة النجمة منى زكي، المذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، تعرض "حنان" منى زكى لبعض المضايقات أثناء جلوسها على البحر فى انتظار وصول المركب الذى كان يملكه زوجها.

وكشفت الحلقة عن قيام "حنان" بتأجير بعض الأشخاص لسرقة المركب واصطحابه لها من الإسكندرية إلى دمياط، وأخبره بأنه يجب عليها أن تقوم بدهان المركب قبل الصباح.

انتقل المشهد الى "صالح" دياب، بصحبة بعض الرجال وسألهم على المركب ليكتشف أنه تم سرقتها، وذهب "صالح" إلى منزل "سناء" مها نصار شقيقة "حنان" وزوجها الذى يجسده على الطيب، وأخبرته بإنها لا تعلم بمكان "حنان" ونشب شجار بينهما وقام بتهديدها لتخبره بأنه ستبلغ الشرطة بأنه قام بالتهجم عليها.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.