شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 16.. محمود عبد المغنى ومحمد رجب ونور النبوي يتصدون للتكفيريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت الحلقة الـ16 من مسلسل الكتيبة 101 فى إبراز الدور البطولى لضباط وجنود الجيش فى التصدي لعمليات التكفيريين والإرهابيين على الأكمنة، حيث تصدي محمود عبد المغنى ومحمد رجب ونور خالد النبوي لهجمات الإرهابيين والتكفيريين، والذين يجسدوا دور ضباط فى الجيش، حيث طالب محمود عبد الغني الإذن له بالتعامل ودعم الأكمنة ولم يخف من تفخيخ الطرق من أجل مساندة زملاءه.

وقد تم اقتحام سيارات مفخخة للأكمنة أيضًا محملة بأطنان من المتفجرات، وهو ما تبعه أوامر من عمر زهران الذى يجسد اللواء إلى ضرورة دعم الأكمنة.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في تصدى الكتيبة 101 للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.