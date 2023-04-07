شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 16.. التكفيريون ينفذون هجمات على الشيخ زويد وأكمنة متعددة للجيش والان مع تفاصيل الخبر
وقد تم اقتحام سيارات مفخخة للأكمنة أيضًا، محملة بأطنان من المتفجرات، وهو ما تبعه أوامر من عمر زهران الذى يجسد اللواء إلى ضرورة دعم الأكمنة.
مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.
تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في تصدى الكتيبة 101 للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.