شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 16.. التكفيريون ينفذون هجمات على الشيخ زويد وأكمنة متعددة للجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الـ16 من مسلسل الكتيبة 101 من خلال تنفيذ التكفيريين هجمات متعددة على عدة أكمنة بالإضافة إلى مدينة الشيخ زويد، وذلك بناءً على خطة التكفيريين فى احتلالها، وأصدر فتحى عبد الوهاب الأوامر لمن معه بنزول صور وفيديوهات على السوشيال ميديا تحت عنون اليوم الشيخ زويد إمارة إسلامية وغدًا العريش.

وقد تم اقتحام سيارات مفخخة للأكمنة أيضًا، محملة بأطنان من المتفجرات، وهو ما تبعه أوامر من عمر زهران الذى يجسد اللواء إلى ضرورة دعم الأكمنة.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في تصدى الكتيبة 101 للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.