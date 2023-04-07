شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام الحلقة 16.. ما حجة الشافعى فى "إجماع المسلمين" بما ليس فى الكتاب أو السنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت أحداث الحلقة 16 من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، مشهدًا فى المسجد، حيث يجلس الإمام الشافعى وطلابه حوله يتلقون منه العلم، وموضوع الدرس عن الفتوى والقياس، إذ يقول الإمام: إذ صح الحديث فهو مذهبى ولا التفات لغير ذلك من الأقاويل، فالشرع إما نص أو قياس على نص، أو فيما معناه، وكل اجتهاد يلزمه أن يكون داخل دائرة القياس بهذا المفهوم".

يلقى الشيخ إدريس "أمير صلاح الدين" سؤالاً على الإمام، قائلاً: يا إمام ما الحجة فى دين الله؟ يجيب الشافعى: "كتاب الله وسنة نبيه وإجماع المؤمنين"، ليرد عليه إدريس قائلا: "وما دليلك"، ليرد عليه الشافعى فى حيرة: هل تريد دليلاً على إجماع المؤمنين حجة فى دين الله:، ليرد عليه إدريس "أريد دليلاً من كتاب الله أو ليتب الإمام إلى الله فى تلك".

يفترق الجمع قائلين إن الشيخ إدريس أحرج الإمام الشافعى، لكن من يعرف الإمام حق المعرفة يدرك أنه سيمعن النظر جيدا قبل أن يأتى بجواب".

ما زال الإمام الشافعى يفكر فى مسألة الاستناد إلى رأى الجماعة فيهديه الله إلى حجة، فيقول: وأمر رسول الله بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به فى أن إجماع المسلمين لازم إن شاء الله، ومن قال بما تقول جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أُمِر بلزومها، والإجماع بما ليس فيه كتاب أو سنة هو فى مرتبة أقل من السنّة وليس مثلها ولا داخلا فيها ، ولا يسار لشىء غير الكتاب والسنة وهما موجودان إنما يؤخذ العلم من أعلى".

مسلسل رسالة الإمام يعرض على منصة Watch IT، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و 12:00 مساءً، وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.