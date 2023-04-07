شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 16 : محمد لطفي ينتصر علي جمال سليمان وكمال أبو رية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 16 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم أحداث عدة، حيث خرج رجال عبد الجبار "جمال سليمان" مع رجال حسن أبو عصاية "كمال أبو رية" لمحاربة شداد "محمد لطفي"، واسترداد نادرة "نيللي كريم"، وبدأ إطلاق الرصاص من الجهتين وانتهى بانتصار رجال شداد وعودة الباقي للنجع بعد إصابة الكثير منهم.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.