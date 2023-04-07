شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 16.. شيماء سيف تستعين بزوجها للعودة لمنزل الدكتورة سميحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 16 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثًا متسارعة، حيث طلبت الدكتورة سميحة أن تعود لمنزلها بعدما جلست مع انشراح - سماء إبراهيم.. وطلبت من فوقية أن تتصرف ليعودا إلى المنزل فى منطقة الزمالك، وفكرا فى أن سامح يأتى ويأخذهما ولكنه مريض، وقالت فوقية إنه ستستعين بزوجها أكرم حتى يقلهما إلى الزمالك من منشية ناصر، لاسيما أن فوقيه اشترت خضارًا وفراخًا من السوق وترغب أن زوجها محمد ثروت يأتى ليأخذهم، ورفض فى بادئ الأمر، لكنها أكدت له أن ستحزن إن لم يأتِ ويأخذها هى والدكتورة سميحة.

ليوافق بعدها أكرم، ويؤكد لها أنه سينتهى من أعمال المنزل والشقة التى غرقت، وسيأتى ليأخذهم هى وسميحة، ولكنه سأل فوقية هل وحدت سميحة نانا سوسو، لتؤكد له أنهم مازلوا يبحثون عنها.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.