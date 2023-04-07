شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 16 .. نيللي كريم تزور چومانا مراد ليلاً لتعزيها فى زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 16 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، عدة أحداث، حيث نزلت نادرة "نيللي كريم" من الجبل ليلاً، حتى تزور صديقتها دميانة "چومانا مراد" وتعزيها في موت زوجها ميلاد، ولكن تجدها ليست حزينة وتكشف لها دميانة عن السبب وهو البعد فهي لم ترَ زوجها منذ خمس سنوات ولكنها حزينة علي شبابه الذي راح.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.