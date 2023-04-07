شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 16.. القوات الجوية تبدأ التحرك وإبراز لقطات حقيقية لهجمات التكفيريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة الـ 16 من مسلسل الكتيبة 101 من خلال رصد بداية تحرك القوات الجوية لتنفيذ هجوم استنادًا إلى الإحداثيات التى رصدتها القوات الخاصة التى كانت موجودة فى قلب الشيخ زويد لحظة تنفيذ الإرهابيين لهجماتهم.

كما أعلن وليد فواز "أبو أسامة" من خلال مكبرات الصوت فى المسجد، أن الشيخ زويد صارت إمارة تابعة لهم، ليتبعها إظهار لقطات حقيقية لما حصل بالفعل من هجمات الإرهابيين وضرباتهم وقتها سواء فى تلغيم الطرق أو السيارات المفخخة التى هجمت على الأكمنة.

وقد تم اقتحام سيارات مفخخة للأكمنة أيضًا، محملة بأطنان من المتفجرات، وهو ما تبعه أوامر من عمر زهران بضرورة دعم الأكمنة.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في تصدى الكتيبة 101 للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.