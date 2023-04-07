شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام الحلقة 16 ملخص الأحداث.. العباس بن موسى يتحد مع الأحواف ليعيد الفسطاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت أحداث الحلقة 16 من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، جلوس الإمام الشافعى وطلابه حوله يتلقون منه العلم، وموضوع الدرس عن الفتوى والقياس، إذ يقول الإمام: إذ صح الحديث فهو مذهبى ولا التفات لغير ذلك من الأقاويل، فالشرع إما نص أو قياس على نص، أو فيما معناه، وكل اجتهاد يلزمه أن يكون داخل دائرة القياس بهذا المفهوم".

يلقى الشيخ إدريس "أمير صلاح الدين" سؤالا على الإمام، قائلا: يا إمام ما الحجة فى دين الله؟ يجيب الشافعى: "كتاب الله وسنة نبيه وإجماع المؤمنين"، ليرد عليه إدريس قائلا "وما دليلك"، ليرد عليه الشافعى فى حيرة :هل تريد دليلا على إجماع المؤمنين حجة فى دين الله:، ليرد عليه إدريس "أريد دليلا من كتاب الله أو ليتب الإمام إلى الله فى تلك".

يفترق الجمع قائلين إن الشيخ إدريس أحرج الإمام الشافعى، لكن من يعرف الإمام حق المعرفة يدرك أنه سيمعن النظر جيدا قبل أن يأتى بجواب".

ما زال الإمام الشافعى يفكر فى مسألة الاستناد إلى رأى الجماعة فيهديه الله إلى حجة، فيقول: وأمر رسول الله بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به فى أن إجماع المسلمين لازم إن شاء الله، ومن قال بما تقول جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أُمِر بلزومها، والإجماع بما ليس فيه كتاب أو سنة هو فى مرتبة أقل من السنّة وليس مثلها ولا داخلا فيها ، ولا يسار لشىء غير الكتاب والسنة وهما موجودان إنما يؤخذ العلم من أعلى".

ينتقل المشهد إلى "حُسن" أروى جودة، على قارب فى النيل تتذكر حبيبها الراحل حبيب، بعد أن انقض عليه ملثم داخل مقياس النيل، فيكتم أنفاسه حتى يموت ويقذف به فى مياه النيل، دون أن تكشف الحلقة عن هوية هذا الشخص، لكن الشكوك تحوم حول السرّى بعد أن دخلت الغيرة فى قلبه لتعلقه بـ"حُسن".

وفى بيت السيدة نفسية "فرح بسيسو"، يدور حوار بينها وبين زينب ابنة الإمام الشافعى، تسألها نفيسة العلم: ماذا أعجبك فى أرض مصر، لتجيب ابنة الشافعى: "النيل.. لم أر نهرا كهذا والهواء عليل والجمع كبير يكاد لا يخلو من البشر". وتقول السيدة نفيسة: "سبحان ملك الناس، وكأنه يزرع فى كل زمان بذرة خير فتثمر بإذنه ثمرا لا مثيل له".

وتواجه هند "سلمى أبو ضيف" خالها وأخبرته عن رفضها الزواج من شقيق زوجها المتوفي لأن سعادتها تكمن في الزواج من عمرو "رامز أمير"، وغضب خالها لأن عمرو أدنى من مستواهما، ودافعت هند عن عمرو وعن عمله وأخلاقه وسمعته الجيدة بين الناس، لكن خالها تمسك برأيه وأصر على زواجها من شقيق زوجها "عقيل".

وشعرت "هند" بحزن شديد، وأرسلت رسالة إلى عمرو تطلب منه أن ينساها كما ستحاول أن تنساه، وأن يتوقف عن إرسال الرسائل لها، لأنها ستتزوج وتريد أن تكون سيدة تراعي الله في بيتها وزوجها.

تضمنت أحداث الحلقة 16 من مسلسل "رسالة الإمام" وصول العباس بن موسى بن عيسى والى مصر "فراس سعيد" فى أول ظهور له، إلى الأحواف ليقابل "صهيب" محمد علاء، ويحرر ابنه بعد وقوعه فى قبضتهم، ويطلب الأب من صهيب أن يعاقب ابنه أمام الجميع فيكون عبرة، يرد صهيب: "فى الصحراء عندما يخطئ صبى يجلد بسوط فلا ينساه وأسقط حقى فى أن يعاقب أمام الجميع ، يترك هذا السوط علامة على ظهر الأمير أحفظ به ماء وجهى أمام الأحواف، ولا يكون ذلك على مرأى من العامة فهو أمير فى النهاية، وللأمير مها بة يجب أن تحفظ وإن الأمر لك".

ويرد العباس: جئتك إلى هنا ولا أريد أيضا أن تدخل على الفسطاط على دم، حتى ولو كان الثمن تأديب ولدى، سأحشد أولا ثم سأطلب بالحسنى أن يسلموا الإمارة".

مسلسل رسالة الإمام يعرض على منصة Watch IT، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و 12:00 مساءً، وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.