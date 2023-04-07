شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 16.. انهيار چومانا مراد بعد التعرف على جثة زوجها القادمة من العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ16 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، أحداثًا عدة، حيث ذهب عزت "أحمد الشافعي" لدميانة "چومانا مراد" وأخبرها أن هناك بعد المصريين الذين أتوا من العراق بعد ضربها، ولكن في صناديق، ولابد أن تأتي دميانة وتتعرف على جثمان زوجها ميلاد، وعندما وصلت دميانة مكان الصناديق وجدت جثته بالفعل وسط الصناديق وأنهارت دميانة بعد أن رأت زوجها ميت.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.