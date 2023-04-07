شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 16.. شهيرة تعترض على زواج أكرم من مى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن أحداث الحلقة 16 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، يدرك زياد استخدام نرمين "للكريدت كارد" الخاص بيونس ويطلب منها عدم استخدامه خاصة عند شراء ملابس رجالي.

وتقابل نرمين داليا زوجة طارق نصار وتؤكد لها أن طارق سيتزوج شهيرة وأن الأخيرة امرأة سيئة السمعة ولها علاقات متعددة مع الرجال، تشير لها نرمين إلى أنها تخشى على زياد طليقها من هذه العائلة وتطلب منها الاتصال به لتحذيره.

يذهب أكرم برفقة مي لمنزل عائلته استعدادًا لعقد قرانهما، يجد أكرم ومي العديد من الأصدقاء في انتظارهما، تخبره والدته انها لا توافق على زواجه من مي.

قصة مسلسل جميلة

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.





قنوات عرض مسلسل جميلة

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا