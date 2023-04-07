شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 16 .. كمال أبو رية يذهب لجمال سليمان بصحبة الشيخ المنزلاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ16 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم عدة أحداث، حيث ذهب الشيخ منزلاوي لحسن أبو عصاية "كمال أبو رية" حتى يقول له إن شداد "محمد لطفى" هو من خطف نادرة "نيللي كريم" وأنه كان يعمل مع أخوه عطية من قبل، لذا فإن عبد الجبار "جمال سليمان" يشك فى أن حسن هو من خطفها، فذهب حسن مع الشيخ منزلاوي لبيت عبد الجبار حتي يثبت حسن نيته فطلب عبد الجبار أن يخرج رجال حسن أبو عصاية معه الجبل لإحضار نادرة من شداد، فوافق حسن أبو عصاية علي ذلك.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.