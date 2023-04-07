المداح أسطورة العشق الحلقة 17.. عبدالعزيز مخيون يأمر حمادة هلال بقتل جنين سلمى أبوضيف

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الحلقة الـ17 من مسلسل «المداح.. أسطورة العشق» العديد من الأحداث الهامة كان أبرزها ذهاب «تاج - يسرا اللوزي» لـ«الدكتور إبراهيم - خالد زكي» ومحاولة إقناعه أن يساعد «صابر - حمادة هلال» لغرض ما وتحاول التقرب منه.

كما تشهد الحلقة ذهاب «الأمير - عبد العزيز مخيون» لـ صابر لإقناعه بقتل جنين «أمينة - سلمى أبو ضيف» حتى يسبق الجن بخطوة وينتصر عليهم في الحرب الأبدية وأنه هرب في المرة الماضية لأنه تعرض للتهديد من قبل قبيلة «الجنية مليكة».

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وفي سياق متصل، يذهب «عصام - عصام السقا» لـ «هايم - محمد رياض» وصرح له أنه يريد العقود الخاصة بشراكته مع الأمير والأمير نفسه وصابر في آن واحد.

وتذهب والدة صابر مع زوجة زين لبيت صابر القديم الذي يمكث فيه لتطمئن عليه وتجد هناك «أمينة - سلمى أبو ضيف» وبمجرد رؤيتها تفقد الوعي من الخوف.

وفي الوقت ذاته، يجهز شقيق أمينة «حمزة - أحمد كشك» سلاح ويخفيه في ملابسه حتى يتخلص من أمينة اعتقادًا منه أنها تخلت عن شرفها وأن الأمر لا يخص الجن.

ويذهب «الأمير» لـ«هند بنت الأحمر» وتلومه عن ما أخبر صابر به وتهدده أنه أفشى سر كبير من أسرار ملوك الجن وأمرته أن يختفي تمامًا في هذه الفترة حتى تستطيع معالجة الأمر.

واستكمالًا للأحداث، يحاول خطيب أمينة «جمال - محمد مهران» التقرب منها والاطمئنان عليها ويقنع الشيخ صابر بزواجه منها ولكن صابر يرفض بشدة ويؤكد له أن زواجهما سيؤذي أمينة ويؤذي نفسه إذا نفذ قراره، ويصل خال أمينة وشقيقها

إلى مسكن صابر القديم لـ يجدوا أن أمينة قد هربت خوفًا منهم وذهبت إلى منزل صابر الأصلي مع عائلته ويتوعدها شقيقها بالقتل ظنًا منه أنها هربت مع جمال خطيبها، وتعود «رحاب-هبة مجدي» لـ عقلها وتفكر في عودتها لصابر ولكن تسيطر عليها «أحلام - رانيا فريد شوقي» وتقنعها أن تصرفها هو الصواب.

وتنتهي الحلقة بذهاب «زين- محمد عز» لـ رحاب في المكان الذي تتواجد فيه ويحاول التعدي عليها ولكنها تضربه على رأسه ويفقد الوعي وتقف رحاب في حالة ذهول تام، فهل سيموت زين أم ستنقذه رحاب في اللحظة الأخيرة؟

مسلسل «المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.