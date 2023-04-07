"الكبير أوي7" الحلقة 16.. هروب الدكتور ربيع من المزاريطة

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل الكبير أوى 7، هروب الدكتور ربيع "بيومى فؤاد" من الكبير "أحمد مكى" لانه لم يخترع تركيبة جديدة لعودة نجله العترة إلى جسمه الطبيعى بعد تحوله إلى رجل عجوز و خائف من تنفيذ تهديد الكبير و قتله لذلك يتهرب منه دائما.



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كما يجرى جونى البروفات النهائية لمسرحيته الجديدة قبل عرضها، وأخذ العترة معه المشاركة فى المسرحية و فى البروفات ظل يبكى العترة خوفا من أنه قدم الدور بشكل سئ.

ويعرض مسلسل الكبير الجزء السابع عبر عدة قنوات، حيث سيتم عرضه عبر قنوات ON كما يعرض على قناة روتانا خليجية وقناة رؤيا وقناة الرشيد، وقناة ART حكايات بالإضافة إلى عدد من المنصات الشهيرة.

وتعرض حلقة جديدة من المسلسل يوميا في تمام الساعة 6:30 بعد أذان المغرب مباشرة.

وروج أحمد مكي للمسلسل من خلال طرح أغنيته الجديدة "ولعانة" علي

موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتصدر النجم أحمد مكي قائمة الأكثر تداولًا على "تويتر" وذلك عقب طرحه الاغنية.

كما حققت الأغنية نسب مشاهدة مرتفعة في الساعات الأولى من طرحها.

والأغنية من كلمات وألحان وغناء أحمد مكي، وقام بتصويرها داخل لوكيشن تصوير المسلسل.

ويشارك في بطولة الجزء السابع من مسلسل "الكبير أوي" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2023 أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، سما إبراهيم، كمال أبو رية، ومن تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، ومن إخراج أحمد الجندي.

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