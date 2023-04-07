"ستهم" الحلقة 16.. عودة روجينا لشقيقها بعد هروبها تشعل الأحداث

ياسر رشاد - القاهرة - تتصاعد جرعة التشويق والأثارة، خلال أحداث الحلقة الـ16 من مسلسل"ستهم"، بطولة النجمة روجينا، حيث قررت ستهم" الشخصية التي تقدمها "روجينا"، عودتها لشقيقها جبر "الشخصية التي يقدمها الفنان محمد عبد الحافظ، ومصطفى الشخصية التي يقدمها الفنان إبراهيم السمان، والمطالبة بحقها في ميراثها والدها غانم من شقيقها الأكبر رماح الشخصية التي يقدمها الفنان جهاد سعد.

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شهدت أحداث الحلقة، اقتناع ستهم "روجينا"، بكلام عبجي ونصيحته لها بعودتها إلي أشقائها، والمطالبة بميراثها من جديد من شقيقها الأكبر رماح "جهاد سعد"، وبالفعل ذهبت ستهم إلي شقيقها جبر "محمد عبد الحافظ"، وقام بعتابها على مافعلته وهروبها من منزلة دون أي مقدمات، وإنها بما فعلته كانت السبب في العار له ولجميع اخواته، ولكنها طالبت منه الوقوف معها ضد شقيقها الأكبر رماح " جهاد سعد"، للحصول على ميراثها من والدها غانم، والذي يرفض رماح إعطائه لها، ولكن جبر يرفض هذا الأمر، ويقرر حبسها من جديد، حتى لا تستطيع الهروب.

وكانت تلقت النجمة روجينا، حفاوة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بعد عرض الـ15 حلقات الأولى من مسلسل "ستهم"، للكاتب ناصر عبد الرحمن والمخرج رؤوف عبد العزيز، وأطلقوا عليها "نجمة رمضان"، حيث أنها اعتمدت على تغيير جلدها كليا، وجسدته بطريقة منفردة، واعتمدت على الانسلاخ من شخصيتها المستقلة والانخراط في شخصية العمل، والتعبير عن الانفعالات بكل الحواس، وهذا ما ظهر جليا في كل مشاهدها بداية من الحلقات الأولى مدى الصدمات، ولأزمات التي تتعرض كلها في كل حلقة..

وأشاد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بأداء وتألق روجينا، بداية من الحلقة الأولى في مشهد الولادة ومعرفتها بخبر والدة زوجها ودفنه، وكذلك مشهد لحظة وفاة ودفن أبنها الأكبر عبد الرحمن، ومشهد محاولة إنقاذ طفلتها الرضيعة في الحلقة العاشرة، وهي تلتقطها من الأعلى قبل سقوطها على الأرض في مشهد مؤثر، يخلع القلوب، لتنهار روحينا في مشهد مؤثر تبدوا فيه انفعالاتها واقعية تدمي القلوب وتؤثر في الوجدان، لتنسلخ من شخصيتها تماما وتنغمس في معاناة "ستهم"، والتي تعبر عن مدى الحب والخوف

من فقدانها هي الأخر بعد وفاة زوجها وأبنها الأكبر عبد الرحمن، وأطلقوا عليها :" روجينا نجمة رمضان".

وجاء التعليقات كالتالي:" «نجمة رمضان » الأولي هي روجينا ، روجينا عبقرية في ستهم نجمة بتحب شغلها وبتبدع فيه شابوو ياوحش تمثيل، دائمآ وأدوارها بتسيب علامة كبيرة و مميزة في عقولنا عاملة أداء أكثر من الرائع في مسلسل #ستهم بجد اي الجمال و الجمال و الحلاوة دي بس، وكمان روجينا قدمت لينا الشخصية بدون نقطة ميكب حتي ملامحها جميلة و عاملت الشخصية حلو أوي، شابوووة من القلب للنجمة الجميلة".

كما علق أخرون:" إبداع وتفوق علي النفس، موفقة بإذن الله يا نجمة مصر على طول، بجد تستحقي لقب فنانة ومبدعة، چينا موهبة طبيعية تمشي على الأرض، وكل مرة بتثبتي انك الأولي، ممثله جباره عملت الدور ملوش حل، روجينا قمة في الإبداع، روعه يا روجينا بصراحه، عظمة على عظمة ماشاء الله عليكى، وغيرها العديد من التعليقات التي تعبر عن مدى إعجابهم بأداء روجينا لشخصية "ستهم"، وتؤكد أنها نجمة رمضان لهذا العام.



مسلسل"ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وإنتاج شركة كودكس codex ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

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