ارجع يا زمان.. كتاب جديد للزميل أشرف مفيد

ياسر رشاد - القاهرة - صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب بعنوان "ارجع يا زمان" للكاتب الصحفى أشرف مفيد رئيس تحرير بوابة مصر الآن.
يعد الكتاب فى مجمله نوعاً من النوستاليجا "الحنين للماضى" ، وحول هذا المعنى يقول المؤلف فى مقدمة الكتاب: حرصت فى هذا الكتاب على استدعاء ما فى الذاكرة من قصص وحكايات قديمة وأعدت قراءتها بعين العصر الراهن، وتوظيفها فى سياق مغاير مع الحفاظ على روح القصة الأصلية؛ لأنها ليست ملكا لي، بل هي تراث إنسانى يتمتناقله دون مصدر ما يجعلها تجري على الألسن بأكثر من رواية باختلاف الأساليب، كلٌ حسب قدرته على استنباط ما بها من معان نبيلة، مع إسقاط تلك المعانى على بعض الظواهر السلبية فى حياتنا اليومية أملاً فى الوصول إلى تفسير لتلك الظواهر الغريبة والتي في كثير من الأحيان أجدها بعيدة كل البعد عن منطق الأشياء.