يوسف زيدان في بيت الست وسيلة الأحد المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف بيت الشعر العربي ( مركز إبداع الست وسيلة ) الأحد القادم 9 أبريل فى تمام الثامنة والنصف مساء الكاتب والروائي يوسف زيدان فى محاضرة تحت عنوان "حول التصوف كتجربة جمالية ونوعية أفادت منها الفنون - وبخاصة الشعر - لغةً وموضوعًا ومجازًا ومخيلة"



يستعرض خلالها العلاقة الجمالية بين التصوف والفنون والآداب عبر مجموعة من الأعمال الشعرية والسردية والموسيقية والتشكيلية.

يدور اللقاء بمصاحبة غنائية يقدمها المطرب الشاب زياد أشرف أحد الأصوات الذهبية التي قدمتها دار الأوبرا المصرية مؤخرًا حيث يؤدي زياد مجموعة من القصائد الشعرية لكبار شعراء الصوفية من مثل السهروردي والحلاج وبن عربي وعمر بن الفارض وغيرهم، ويدير اللقاء الشاعر سامح محجوب.

