أسرة "1000 حمدالله السلامة" تنتهي من تصوير المسلسل

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى صباح اليوم الجمعة، المخرج عمرو صلاح من تصوير مسلسل «1000 حمدالله ع السلامة» بحضور أبطال العمل وصناعه، بالكامل.

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وشهدت أجواء «الفركش» حالة من البهجة والاحتفال والتقاط الصور التذكارية لكل من ساهم في المسلسل.

يعرض المسلسل حصريا على قنوات cbc، في تمام الساعة 4:30 عصرا، فيما يعاد 11:00 مساء، ويعاد 6:15 صباحا 9:45 صباحا.

وينتمي العمل الي نوعية الكوميدي، وتدور أحداثه حول شخصية أستاذة جامعية عائدة إلى مصر مع أبنائها

من الغربة بعد وصية من زوجها بأنهم سيحصلون على

ميراثهم، ومنذ اللحظة الأولى لوصولهم يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية.

يذكر أن مسلسل "١٠٠٠ حمدالله ع السلامة " اجتماعي كوميدي، بطولة النجمة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، والمطرب عنبة، أوتاكا، المسلسل تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح ومن إنتاج جمال العدل.