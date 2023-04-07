مسابقة للقصة القصيرة عن المرأة في "بنات عين شمس"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الدكتورة أميرة يوسف، عميدة كلية البنات للآداب والعلوم والتربية عن مسابقة جديدة لجميع الباحثين وطلاب الدراسات العليا والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية، عن المرأة فى جميع مراحل العمر منذ الولادة حتى تشكيل شخصيتها ودورها فى الأسرة والمجتمع.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقالت الدكتورة حنان الشاعر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث إن المسابقة تطرح الأعراف والتقاليد والموروثات التى تسهم فى كيان المرأة ومستقبلها، مشيرة إلى أن المسابقة ينظمها مكتب رعاية شباب الباحثين بالكلية والذى يعمل من الأحد إلى الأربعاء طوال شهر رمضان.