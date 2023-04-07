"جميلة" الحلقة 16.. شهيرة تطلب من طارق قتل شخص يدمر حياتها

ياسر رشاد - القاهرة - عرض مساء اليوم الحلقة السادسة عشر من مسلسل "جميلة" والذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاح وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة السادسة عشر العديد من الاحداث الهامة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج.

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أبرز المشاهد



تطلب شهيرة من طارق قتل شخص ما وجودة يدمر ما فعلته شهيرة طوال حياتها وتعطية مسدس، يرفض طارق ويطلب منها إعطاء هذا الرجل أموال بدلًا من قتله وتؤكد له ان زوجها الراحل سالم حاول معه من قبل، يخبرها طارق انها تريد ان تضرب عصفورين بحجر واحد وتريد التخلص منه بقتله لذلك الرجل، يذكرها طارق بتطليق زوجته داليا امامها من اجل حبه لها، يستغرب طارق من طلب شهيرة ويؤكد لها ان الشيطان يلعب بها، ترد شهيرة عليه "اعتبرني لم احضر".



تزور شهيرة جميلة في منزلها وتخبرها انها تشعر ببعض التعب، تسألها جميلة عن سبب تعبها خاصاً بعد نشر فيديو يرد كرامتها، تسأل شهيرة جميلة عن الرجل الغريب "رجب" وتخبرها ان شريف السبب وهو من أرسل "رجب"، تؤكد لها جميلة انها ستكشف الاعيب شريف قريباً، تحاول شهيرة لفت نظر جميلة انها في الفترة القادمة ربما تواجه بعض الأوراق المزورة تسبت ان "رجب" والدها، تطلب منها شهيرة ان تنقل الميراث كله باسمها، ولكن جميلة تراوغها.



يحاول شريف سؤال أيه عن الرجل الغريب "رجب" ويؤكد لها انه يشك في الامر، يطلب منها عدم الذهاب لفرح أكرم لإرضاء جميلة وتستغرب ايه من تغير كلامه عن جميلة، يتعرض شريف للضرب من بلطجي، تخبر جميلة زياد عن نواياها تجاه والدتها وشريف وتؤكد له انها منتبهه جيدا لتصرفاتهم.



تجد شهيرة رجب امامها في حديقة منزلها فور وصولها ينادي عليها باسم "صباح" تتوتر و تهدده بطلب الشرطة و يخبرها انه لا يبالي و يذكرها انها زوجته و أم أولاده و ابنته عمه و يؤكد لها انها مازالت زوجته حتى الان، تطلب منه الرحيل بعد مشاهدتها لأيه و شريف قادمون نحوها و تطلب منه ان يحافظ على زواج ابنته ايه و يذهب، يسألها رجب هل أيه ابنته أم جميلة ام هن توئم، تؤكد له انها ستخبره لاحقاً، ينصرف رجب و يلاحظه شريف و يسأل شهيرة عنه و تراوغه، يخبر هشام شيري انه من ارسل البلطجي لضرب شريف ليظن ان من ارسلهم هو زياد حتى تحدث مشاجرة بينهم و يؤجلون فكرة

الحمل، تؤكد له شيري انه موهوب، تطلب منه شيري ان تحمل هي الأخرى و يؤجل هشام الامر، تكشف شيري شكها لهشام عن سبب تغيبه يوميا و يخبرها انها دائم التواجد مع زياد و جميله، و تكذبه شيري.



يدرك زياد استخدام نرمين "للكريدت كارد" الخاص بيونس ويطلب منها عدم استخدامه خاصا عند شراء ملابس رجالي، تقابل نرمين داليا زوجة طارق نصار وتؤكد لها ان طارق سيتزوج شهيرة وان الأخيرة امرأة سيئة السمعة ولها علاقات متعددة مع الرجال، تشير لها نرمين انها تخشى على زياد طليقها من هذه العائلة وتطلب منها الاتصال به لتحذيره.



يذهب أكرم برفقة مي لمنزل عائلته استعدادا لعقد قرانهم، يجد أكرم ومي العديد من الأصدقاء في انتظارهم، تخبره والدته انها لا توافق على زواجه من مي.



قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.



وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور «جميلة» متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.



أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.

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