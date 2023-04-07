الصاروخ رولا يموت تنافس سما المصري و تتباهي بمؤخرتها وتستعرض حجمها في أحدث ظهور - شاهد بالصور

فنون - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الفنانة اللبنانية ​رولا يموت​، جمهورها ومتابعيها، بصور جريئة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

وظهرت رولا يموت في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، تتباهي بمؤخرتها وتستعرضها أمام المتابعين بجرأة شديدة.

ففي الصورة الأولى بدت رولا مرتدية bodysuit باللونين الاحمر والرمادي وبدت جالسة على كرسي أحمر اللون واستعرضت بطريقة جلوسها حجم مؤخرتها.

أما في الصورة الثاني فبدت الفنانة اللبنانية مرتدية لباس شفاف ملتصق بجسدها وهي واقفة بطريقة مثيرة للغاية.

ودائماً ما تتفاخر رولا يموت بإنحناءات جسمها أما الجمهور والمتابعين وتحافظ على رشاقتها.

وانقسم الجمهور الى قسمين منهم من أشاد بجمالها وجرأتها ومنهم من هاجمها لانه اعتبر ان الاطلالة وجلسة التصوير جريئة جداً خاصة في المجتمعات العربية رغم أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تشارك فيها رولا صور لها بهذه الطريقة.



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