شيرين عبد الوهاب تجري تعديلًا جذريًا على ملامح وجهها استعدادًا لظهور فني جديد.. شاهد كيف أصبحت الآن!

كتب امير فتحي في الجمعة 7 أبريل 2023 09:50 مساءً - تستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب، للعودة لجمهورها ومحبيها بأغنية جديدة تحمل اسم «عودتني الدنيا»، وذلك بعد سلسلة طويلة من الأزمات التي مرت بها مؤخرًا، في حياتها الشخصية، انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب ثم عودتها إليه، بالإضافة إلى خلافاتها مع أسرتها.

وكشف الشاعر أحمد المالكي عن تفاصيل الأغنية، عبر خاصية الأستوري الخاصة به بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، حيث نشر بوستر الأغنية وعلّق قائلًا كلمات أحمد المالكي ووألحان تامر عاشور، توزيع نابلسي.

ونشرت شيرين في هذا الصدد صورة أظهرتها بملامح مختلفة ومكياج تعتمده للمرة الأولى، لا سيما خطوط الكحل الطويلة.

صورة جديدة لـ شيرين عبد الوهاب

مدير أعمال شيرين يعلن عودتها

من جانبه، أعلن إيهاب صالح، مدير أعمال المطربة شيرين عبدالوهاب، عودتها للساحة الفنية واستعدادها لإحياء حفل في دبي قريبًا.

ونشر مدير أعمال شيرين مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على “تويتر” وأرفق تعليقًا عليه قائلا: “She’s Back”.

واحتوى الفيديو على لقطات لـ شيرين وتعليقًا بالإنجليزية في نهايته ترجمته بالعربية نصها: “قريبًا في دبي”.

وكان الملحن مدين قد كشف في تصريحات إعلامية أخيرًا، عن الجديد الذي تحضّر له حاليًا شيرين بعد غيابها عن الساحة الفنية طوال الفترة الماضية، فقال إن شيرين جهّزت بالفعل ثلاث أغنيات، وهناك أعمال أخرى لم يتم الاتفاق عليها بعد، ومنها أغنية تتعاون فيها مع الشاعر أحمد عيسى، مضيفاً: “كل اللي أقدر أقوله إن الأغنية هتوجع الوطن العربي كله”.

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب

يُذكر أن شيرين عبد الوهاب أثارت الفترة الماضية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إلغائها متابعة زوجها المطرب حسام حبيب من حسابها على موقع “إنستجرام“، في حين أكد الأخير أن كل ما تم تداوله حول انفصالهما مجرد شائعات.

الأمر الذي دفع شيرين لإصدار بيان توضح فيه حقيقة شائعات انفصالها عن حسام حبيب، وجاء في البيان: “تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها، وأنها متفرغة لإعداد أغانٍ جديدة بعد أن انتهت من ألبومها الجديد ودعت شركة “روتانا” إلى تسلّمه، وتهيب بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغانٍ جديدة تُعدّها بدلاً من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية، لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم”.

أحدث حفلات شيرين

من ناحية أخرى، تستعد شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل جماهيري، في مدينة دبي، يوم 28 أبريل، احتفالا بعيد الفطر المبارك، وتقدم خلال الحفل باقة متميزة من أروع أغانيها المحببة لدى جمهورها ومحبيها.

وكانت شيرين، قد أحيت حفلا في يناير الماضي في الكويت، كان الأول لها بعد عودتها لزوجها حسام حبيب، وكان من المقرر إحيائه السبت 29 أكتوبر الماضي ولكن تم تأجله بسبب أزمتها الصحية ودخولها إلى المستشفى للعلاج من الإدمان.

أزمة شيرين مع شركة روتانا

كما تمر شيرين هذه الأيام بأزمة أخرى مع شركة روتانا للإنتاج، تعود تفاصيلها إلى رفع شركة روتانا دعوى ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب في المحكمة الاقتصادية، تطالب من خلالها بإلزامها بسداد تعويض مادي يقدر بـ10 ملايين جنيه؛ وذلك بسبب عدم التزام الفنانة ببنود التعاقد التي تم الاتفاق عليها بينهما في 2019، والتي نصت على أن يتم تقديم عدد 2 ألبوم يضم كل منهما عدد 10 أغنيات، وتصوير 2 فيديو كليب، بالإضافة إلى إحياء 3 حفلات غنائية.

وفجّر حسين هلال المستشار القانوني لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مفاجأة عن الحكم الصادر من محكمة القاهرة الإقتصادية، بإلزام المطربة شيرين عبد الوهاب بدفع 5 ملايين جنيه، لصالح الشركة، بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم عام 2019.

وعن الجدل المثار حول إلزام شركة “ذا بيسمنت” بالعقوبات نفسها، قال :” كل هذا غير صحيح، المحكمة رفضت تماما، مطالب محامي المطربة، بضم شركة ( ذا بيسمنت ريكوردز) للدعوى، خاصة أنه لم تكن هناك أي مطالبات تخص تلك الشركة، من جانب الشركة المنتجة وصاحبة الدعوى ( روتانا) “.

بدوره، علق الخبير القانوني حسام لطفي “محامي المطربة شيرين عبدالوهاب” وقال: “الحكم صدر بإلزام المطربة شيرين عبد الوهاب، بسداد 5 ملايين جنيه، لصالح الشركة، و5 ملايين أخرى على الشركة التي تولت مهام المنتج المنفذ، وكذلك شركة (بيسمنت ريكوردز)، التي طرحت بدون إذن أغاني تخص شركة روتانا”.

وتابع “عقب وصول صيغة الحكم، نستعد لتقديم طلب الاستئناف، مدعوما بالمستندات التي تؤكد عدم إخلال المطربة بالتعاقد”.

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