شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 1.. منى زكى تبحث عن شقة بدمياط وأحمد خالد صالح يؤجر لها مسكنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل تحت الوصاية، بطولة النجمة منى زكي، المذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، وصول "حنان" منى زكى، إلى مدينة دمياط بعد أن سافرت بالقطار، مصطحبة طفليها، واتصلت بسائق تاكسى قامت بالتنسيق معه فى البحث لها عن شقة لتسكن بها.

اصطحبها السائق إلى "زكريا" أحمد خالد صالح، والذى يعمل مدرسًا، وقام باصطحابها للشقة التى ستؤجرها منه، ووجدت الشقة بحالة سيئة ولكنها قررت أن تسكن بها، وسألها "زكريا عن بطاقتها حتى يتم كتابة العقد وأخبرته بإنها ستسخرج بدل فاقد.

كما سأل "زكريا" "حنان" عن زوجها من أجل كتابة العقد، أخفت وفاة زوجها، وأخبرته بأنه موجود بالسويس وينهى بعض الأمور ثم سيأتى بعد ذلك إلى دمياط، وبعد مغادرة "زكريا" تحدثت "حنان" مع ابنها بألا يتحدث عن أى شيء يتعلق بوالده أمام أى شخص.

وقامت "حنان" بإرضاع ابنتها وطلبت من ابنها "حسين" أن يعتنى بها أثناء خروجها، كما طلبت منه عدم فتح الباب لأى شخص وعدم الاتصال بجده أو جدته أو عمه ولو احتاج منها أى شيء يتصل بها على هاتفها الخاص.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.