شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز ومحمد سامى وأشرف زكى يحضرون عزاء والد دينا الشربيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال نجوم الفن يتوافدون على مسجد المشير طنطاوى ليقدموا العزاء فى وفاة والد الفنانة دينا الشربينى، منهم كريم عبد العزيز وأشرف زكي ومحمد العدل وأحمد الشامي والمخرج محمد سامى وهشام ماجد وشريف سلامة وعمر السعيد وهنا شيحة وياسمين رئيس، وطلبت الفنانة دينا الشربيني من المصورين الصحفيين عدم التصوير.

كان والد الفنان دينا قد وافته المنية يوم الأربعاء الماضي وشيعت النجمة جثمان والدها إلى مثواه الأخير بمقابر القوات المسلحة بالوفاء والامل.

واحتضنت الفنانة دينا الشربيني جثمان والدها داخل مسجد المشير طنطاوى وسط بكاء هيستيرى هي وشقيقاتها بينما كان بعض النجوم يواسونها منهم أحمد داود ودنيا سميرغانم وهنا شيحا وصبا مبارك.

وحضر الجنازة المخرج أحمد شفيق ومجدى بدر وعمر السعيد وكندة علوش.

وحرص النجم عمرو دياب على نعي والد الفنانة دينا الشربيني، إذ كتب عبر حسابه بموقع تويتر: خالص العزا للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى السيد/ محمد الشربيني تغمده الله برحمته والهم الأهل الصبر والسلوان.

وحرصت النجمة إسعاد يونس على مواساة دينا الشربيني في وفاة والدها، إذ كتبت في تعليق عبر حسابها بموقع انستجرام: البقاء والدوام لله، اللهم تقبله في جناتك الواسعة وهب أسرته الصبر والسلوان والقبول. قلبي عندك حبيبتي.

كما حرصت حلا شيحة على مواساة دينا الشربيني أيضا وكتب تعليقا جاء فيه: احنا في شهر مبارك، وان شاء الله في الجنة ونعيمها حبيبتي، ربنا يصبرك على فقده.

وكذلك كتبت الفنانة غادة عادل: البقاء لله حبيبتي، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلي ويصبرك حبيبتي