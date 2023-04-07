شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 16.. آدم الشرقاوى يعود لمنزله مع الدكتورة نيللي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 16 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثًا متسارعة، حيث عاد سامح إلى المنزل مع الدكتورة نيللى بعد الاطمئنان على صحته من المستشفى ولم يجد أحدً فى المنزل، خاصة أن سماح ذهبت مع الضابط حسام ليبحثا عن والدتهما، واتصلا علي أكرم الذى يحاول أن ينقذ شقته من الغرق وسأل سامح عن والدته ولم يجدها عند أكرم.

وعلى جانب أخر، شرحت سماح - مايان السيد - دراستها للضابط حسام وتدرس الإخراج فى كندا، وعندما حاولت أن تلعب معه لعبة الأفلام ، ولكنها فشلت، ونصحها حسام أن تلعب كوتشينة بدلاً من الأفلام.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.