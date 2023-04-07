شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 16.. يسرا تكشف عن نيتها فى الحصول على الميراث والعودة لكندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 16 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثًا متسارعة، حيث أكدت الدكتورة سميحة إلى فوقية - شيماء سيف أنها ترغب فى الحصول علي الميراث، والبحث عن نانا سوسو، وتأخذ ميراثها هى وأولادها وتعود إلى كندا، وكشفت يسرا عن نيتها فى ذلك بسبب أن فوقية عرضت عليها أن تعيش فى مصر، ولكنها أعلنت نيتها لها.

ومع تتابع الأحداث، شرحت سماء إبراهيم لفوقيه صديقة الدمتورة سميحة، عن يوم زواجها من جلال، والتى تحدثت عن حكاية الفأر الذى أرعب سميحة ورفضت أن تجلس فى بيتها يوم الزواج، ولكن أقاربها صلحت الموقف.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.