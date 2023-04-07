شريف سلامة وهنا شيحة وياسمين رئيس أول الحاضرين فى عزاء والد دينا الشربيني

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل عدد من النجوم ليقدموا واجب العزاء فى والد الفنانة دينا الشربينى بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس منهم شريف سلامة وعمر السعيد وهنا شيحة وياسمين رئيس، وطلبت الفنانة دينا الشربيني من المصورين الصحفيين عدم التصوير .

وتتلقى الآن الفنانة دينا الشربيني عزاء والدها بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة وحضرت منذ قليل هى وشقيقاتها بقاعة السلام وبدأ أصدقاؤها وأقاربها في التوافد ليقدموا لها واجب العزاء .

كان والد الفنانة دينا قد وافته المنية يوم الأربعاء الماضي وشيعت النجمة جثمان والدها إلى مثواه الأخير بمقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل.

واحتضنت الفنانة دينا الشربيني جثمان والدها داخل مسجد المشير طنطاوى وسط بكاء هيستيرى هي وشقيقاتها بينما كان بعض النجوم يواسونها منهم أحمد داود ودنيا سمير غانم وهنا شيحة وصبا مبارك.

وحضر الجنازة المخرج أحمد شفيق ومجدى بدر وعمر السعيد وكندة علوش.

وحرص النجم عمرو دياب على نعي والد الفنانة دينا الشربيني، إذ كتب عبر حسابه بموقع تويتر: "خالص العزا للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى محمد الشربيني تغمده الله برحمته والهم الأهل الصبر والسلوان".

وحرصت النجمة إسعاد يونس على مواساة دينا الشربيني في وفاة والدها، إذ كتبت في تعليق عبر حسابها بموقع إنستجرام: البقاء والدوام لله، اللهم تقبله في جناتك الواسعة وهب أسرته الصبر والسلوان والقبول. قلبي عندك حبيبتي.

كما حرصت حلا شيحة على مواساة دينا الشربيني أيضًا وكتب تعليقا جاء فيه: إحنا في شهر مبارك، وإن شاء الله في الجنة ونعيمها حبيبتي، ربنا يصبرك على فقده.

وكذلك كتبت الفنانة غادة عادل: البقاء لله حبيبتي، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى ويصبرك حبيبتي.