شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 16.. العترة يطلق على نفسه اسم زعيم عصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقت تحضير جونى "أحمد مكى" للبروفة النهائية للمسرحية التى سوف يعرضها فى المزاريطة، اتصل هجرس "محمد سلام" بأحد الصحفيين ليصور البروفة خلال أحداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل الكبير أوى 7 وتحدث مع العترة وأبلغه أنه سيد سكوبار واستغرب الصحفى من الاسم وتحدث مع مديره فى العمل وأكد له أنه وجد زعيم العصابة فى المزاريطة.

وأثناء هروب دكتور ربيع "بيومى فؤاد" وجده الكبير وطلب منه أن يكتشف التركيبة سريعًا من أجل عودة نجله العترة إلى جسمه الطبيعى.

بدأت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل الكبير أوى 7، بهروب الدكتور ربيع "بيومى فؤاد" من الكبير "أحمد مكى" لانه لم يخترع تركيبة جديدة لعودة نجله العترة إلى جسمه الطبيعى بعد تحوله إلى رجل عجوز و خائف من تنفيذ تهديد الكبير و قتله لذلك يتهرب منه دائما.

كما يجرى جونى البروفات النهائية لمسرحيته الجديدة قبل عرضها، وأخذ العترة معه المشاركة فى المسرحية و فى البروفات ظل يبكى العترة خوفا من أنه قدم الدور بشكل سئ.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.