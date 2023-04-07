شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 16.. جونى يجرى البروفات النهائية قبل عرض مسرحيته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل الكبير أوى 7، بهروب الدكتور ربيع "بيومى فؤاد" من الكبير "أحمد مكى" لأنه لم يخترع تركيبة جديدة لعودة نجله العترة إلى جسمه الطبيعى بعد تحوله إلى رجل عجوز وخائف من تنفيذ تهديد الكبير وقتله لذلك يتهرب منه دائمًا.

كما يجرى جونى البروفات النهائية لمسرحيته الجديدة قبل عرضها، وأخذ العترة معه المشاركة فى المسرحية وفى البروفات ظل يبكى العترة خوفا من أنه قدم الدور بشكل سيئ.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.