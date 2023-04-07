سميحة تواصل البحث عن الجدة سوسو.. الحلقة 16 من "1000 حمد الله على السلامة"

ياسر رشاد - القاهرة - عرض مساء اليوم الحلقة السادسة عشر من مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة" والذي تخوض بطولته النجمة يسرا وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

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"1000 حمد الله على السلامة" الحلقة 9 .. فوقية تتهم سميحة بالعين الحاسدة

وشهدت الحلقة السادسة عشر العديد من الاحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" النجمة يسرا فور عودتهم من كندا والتي تجسد دورها النجمة يسرا وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و "سامح" ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.



أبرز المشاهد

تستقبل انشراح سميحة بترحاب شديد، تقنع فوقية سميحة بمحاولة استدراج انشراح في الكلام لمعرفة طريق الجدة سوسو، تشكر سميحة فوقية على مساعدتها وتطلب منها ان تخصها بمكافئة مالية بدون اخبار أكرم، يحرج سامح الدكتورة نيللي امام مديرة المستشفى، تسأل انشراح على جلال وتخبرها سميحة ان جلال مسافر، تتذكر انشراح وسميحة بعض الذكريات الكوميدية في بداية زواج سميحة وجلال، تتصل نيللي بشوقية تشتكي تصرف سامح معها، تسمعها انشراح وتحدثها بطريقة "ردح" تنهي نيللي المكالمة على الفور.



تحاول سميحة معرفة طريق الجدة سوسو من انشراح، تدرك فوقية ان انشراح لا تتقبلها، تصعد انشراح "الدبابة" الفنانه فاطمة كشري لانشراح "الخياطة" الفنانة سماء إبراهيم و تطلب منها الانتهاء من ملابسها تحاول فوقية التعليق و لكن انشراح لا تسمح لها بذلك و يبدوا عليها عدم تقبل فوقية، يصطحب الضابط حسام سماح بسيارته الى مصر الجديدة و يدور بينهم حديث غير مألوف، تعنف الدكتورة هند الدكتورة نيللي و تطلب منها الالتزام بمهنتها فقط و تخبرها نيللي انها تريد معالجته نفسياً، يحاول أكرم السيطرة على المياه الموجودة بشقته و يساعده مجدي جارة، يبحث سامح و نيللي عن سماح و تقرر نيللي الانتظار مع سامح حتى عودة سماح.



يجلس الضابط حسام مع سماح ويحكي لها بعض الأمور الخاصة به، يتصل سامح بأكرم ويسأل عن والدته ويطلب مساعدته في فتح باب الشقة، يلعب الضابط حسام مع سماح "بدون كلام" ولكنها لا تعرف مبادئ اللعبة وتحاول ان تجتهد، بعد فتح البواب الشقة لسامح تدخل معه نيللي يخبرها سامح انه جائع و تقرر اعداد وجبه مناسبه له، بينما يبحث سامح عن سماح تستمتع هي مع

الضابط حسام ويتحدثون عن علاقة الرجل و المرأة، تنتظر سميحة و فوقية انشرح حتى تنتهي من عملها مع انشراح "الدبابة" تخاف فوقية و تطلب من سميحة الانصراف، تتصل فوقية بأكرم و تطلب منه الحضور على الفور، يعتذر لها أكرم و تذكرة فوقية بوعده لها انه لن يتركها ابدا و يوافق على الحضور.



قصة مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة"

بعد وفاة زوجها تعود سميحة وأولادها لمصر بحثاً عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئة بالمشكلات التي لا تخلوا من المواقف الكوميدية.



مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.



أبطال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"

مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.

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