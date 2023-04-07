المومس الفاضلة سما المصري تصور نفسها بدون ملابس في الحمام ومتابع: احترمي شهر رمضان

ظهرت نجمة الاغراء الاولى في مصر والراقصة الاستعراضيه والتي لا تكاد يخلو اي يوم إلا وتقوم بنشر الفيديوهات والصور الجريئه لها علي مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث ظهرت الفنانة المصرية الاستعراضيه الجميلة سما المصري بفيديو جديد لها نشرته علي صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وظهرت سما المصري في منزلها وهي عارية تمام في الحمام وتقوم بالاستحمام واظهرت جزء كبير جدا من جسدها وصدرها للمتابعين.

وعلقت سما المصري علي الفيديو وقالت دا مشهد من موضوع محل التصوير وقامت بتسويق مشهد علي مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام وقالت انتظروا مفاجأة كبيرة ومحدش هيعمل الفيديو دا غير انا.

ودائما ما تظهر سما المصري في فيديوهات جريئه للغاية تستعرض فيها جميع جسدها العاري تمام في معظم الفيديوهات الخاصة بها ومن أجل الشهرة والمال.