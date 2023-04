شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 16.. هل يذهب جابر إلى مهرة فى الفيلا وكيف ينتقم من سامى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرض الليلة مسلسل ضرب نار الحلقة 16 على شاشة قناة on فى تمام الساعة 10 مساءً، بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الماضية، وخروج جابر (أحمد العوضي) من السجن، وبحثه المستمر عن مهرة (ياسمين عبد العزيز)، إذ انتهت الحلقة بذهاب جابر إلى سحر (مها نصار) ليعلم منها مكان إقامة مهرة.



مسلسل ضرب نار الحلقة 16

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 16 معرفة هل يصل جابر إلى مهرة ويذهب إلى فيلا زيدان؟، أم تستطع سحر الهروب منه؟، كما تشهد الحلقة معرفة كيف ينتقم جابر من سامي (أحمد الرافعي) بعد تسببه في دخول جابر السجن بسبب توزيع الأدوية المجدولة والمغشوشة؟.



مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار يعرض يوميًا فى شهر رمضان بشكل حصرى على قناة ON الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 8.45 صباحاً، وتعرض على قناة ON دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 6.45 صباحاً والساعة 1 صباحاً بجانب العرض على منصة watch it الساعة 10.30 مساء.



أبطال وأحداث مسلسل ضرب نار

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبد الخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أحمد غزى، آيسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، اسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

تدور الأحداث حول مهرة (ياسمين أحمد عبد العزيز) وهى فتاة شعبية من شبرا، وجابر أبو شديد (أحمد العوضى) القادم من سوهاج إلى القاهرة ليستأجر من مهرة محل أسرتها ليفتتحه ورشة كاوتش في شبرا، ويتعرفا على بعضهما وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة نتنهى بالزاوج، ولكن يتورط جابر فى تجارة أدوية مخشوشة ويدخل السجن وتخلعه مهرة، وتوافق على الزواج من رجل الاعمال زيدان (ماجد المصرى) ليبخرج جابر من السجن ويبحث عن الانتقام.