شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يحيى سهرة غنائية رمضانية فى مدينة نصر.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان هشام عباس، سهرة غنائية بمناسبة شهر رمضان المبارك، مساء اليوم الجمعة في مدينة نصر، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

ويواصل النجم هشام عباس تحضيرات ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة على شكل أغانى سنجل، وتحمل اسم أول 4 أغنيات من ألبومه الجديد "كلامها حلو"، "عن اقتناع"، "صاحى فايق"، "ارضى بقليله".

وأعرب النجم هشام عباس عن سعادته لنجاح أغنيته الجديدة "السهر والانبساط" التى شارك فيها مع النجم حميد الشاعرى والفنان أكرم حسنى لافتا فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه ينتظر اللحطات التى يجتمع فيها مع حميد الشاعرى فى عمل فنى وتمنى أن يكون العمل الغنائى المقبل بينهما الاثنان فقط، خاصة أنهما اجتمعا مؤخرا في أكثر من أغنية لكن كان يشاركهما مطربين آخرين.

وحل النجم هشام عباس مؤخراً، ضيفا مع النجمة أنغام عبر برنامجها "أنغام"، المذاع على قناة DMC وخلال الحلقة قالت أنغام لضيفها هشام عباس: "كنت بكره مسمى الأغانى الشبابية، وأنتوا أكتر جيل اتعرض لهجوم كبير، وفيه تجاهل لنجاحكم، وكل اللى كانوا بنتقدوا تراجعوا ومكملوش، وأنت وجيلك نجحتوا وكملتوا". مؤكدة: "أنتوا عملتوا مرحلة فى الموسيقى باسمكم".

وعن أسباب الهجوم رد هشام عباس: "الأفكار كانت جديدة فى الوقت ده، والأغانى كانت بسيطة". وعن صداقته بالموسيقار الراحل عمار الشريعى: "قابلت عمار أول مرة فى حياتى أروح البرنامج العام فى الراديو، فقرة على الهوا، وكان عندى برد، ولما رحت المذيعة قالت لى: أنت حظك حلو قوي، أنت هتطلع مع عمار الشريعى، رديت عليها: نعم!".

وأكد أن عمار الشريعى لم تعجبه أغنية "حلال عليك"، وخلال الحلقة على الهواء استقبلنا مكالمة هاتفية لمتصل كان يهاجم موجة الأغانى الجديدة، وقال لعمار: "الشاب اللى معاك ده يقدر يغنى حاجة لعبد الوهاب".