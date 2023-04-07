شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة انتر ميلان وساليرنيتانا بث مباشر اليوم في الدوري الايطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - مشاهدة مباراة انتر ميلان وساليرنيتانا بث مباشر اليوم في الدوري الايطالي

مشاهدة مباراة انتر ميلان وساليرنيتانا بث مباشر اليوم في الدوري الايطالي، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان ضيفًا ثقيلًا على نظيره ساليرنيتانا مساء اليوم الجمعة 7 أبريل الجاري على ملعب "ساليرنيتانا"، وذلك في إطار الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي 2022-2023.

ويحتل انتر ميلان المركز الرابع في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 50 نقطة، بعد الفوز في ستة عشر مباراة والتعادل في لقاءين وخسارة عشر مباريات، فيما يحتل فريق ساليرنيتانا المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة، بعد الفوز في ست مباريات والتعادل في عشرة لقاءات وخسارة اثنتي عشر مباراة.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي

تبدأ أحداث مباراة انتر ميلان وساليرنيتانا اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة:-

3:00 مساءً بتوقيت المغرب وموريتانيا.

4:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر.

5:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

6:00 مساءً بتوقيت السعودية واليمن وقطر والبحرين والعراق ولبنان وسوريا وفلسطين والأردن والكويت.

7:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي

القنوات الناقلة لمباراة انتر ميلان وساليرنيتانا، حيث تستحوذ قنوات "أبو ظبي الرياضية" على حق إذاعة الدوري الإيطالي هذا الموسم، وستكون المباراة متاحة للمشاهدة عبر شاشتها "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

معلق مباراة إنتر ميلان وساليرنيتانا اليوم في الدوري الإيطالي 2023

معلق مباراة انتر ميلان وساليرنيتانا الذي تم الكشف هويته بعد من قبل القناة الناقلة، هو "محمد الشامسي".

ذهب فريق الأفاعي إلى معقل ساليرنيتانا من أجل خوض مباراة يريد منها النقاط الثلاث، وحتى يتمكن من استعادة مكانه الذي خطفه منه جاره وغريمه إيه سي ميلان.

وكان ميلان قد سقط في الجولة الماضية على يد فيورنتينا بهدف نظيف، ممكن كلفه التراجع للمركز الرابع بعدما تجمد رصيده عند 50 نقطة.

بينما ساليرنيتانا استطاع أن يهرب في الأسابيع الأخيرة من مراكز الهبوط، بعد أن حقق عددًا من التعادلات الإيجابية والسلبية المتتالية، مما أوصله إلى النقطة رقم 28 ليستقر بها في المركز الخامس عشر.