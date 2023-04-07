شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 16.. هل سينجح جمال سليمان فى قتل كمال أبو رية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 15 من مسلسل عملة نادرة أحداث عدة، حيث استدعى عبد الجبار "جمال سليمان"، سبع الليل، حتي يبحث عن نادرة "نيللي كريم" وأخبره أنها عند شداد "محمد لطفي" وهو أحد رجال حسن أبو عطية "كمال أبو رية"، وأنهي حديثه قائلا: "الأسبوع ده لازم يكون حسن أبو عصاية متلقح في قبره"، فهل سينجح عبد الجبار في قتل حسن أبو عصاية.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.