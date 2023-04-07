شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة بوفاء عامر على السوشيال ميديا بعد تقديمها دور شهيدة سيناء بالكتيبة 101 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص مسلسل "الكتيبة 101" على إبراز أمور عديدة فى حياة أبطال ضحوا بحياتهم فداءً للوطن، ووقفوا في وجه الإرهاب والتكفيريين بكل قوة إذ لم يقتصر أبطال العمل على الضباط والجنود فقط، وإنما امتد لأبطال سيناء مثلما حدث مع شخصيات كشخصية الفنانة وفاء عامر ضمن أحداث المسلسل حينما جسدت دور الشهيدة مها سلام.

وهو ما أثار ردود فعل وإشادات كبيرة على وسائل السوشيال ميديا المختلفة خلال الأيام الماضية، خاصة بعدما ظهرت خلال المسلسل وهى لا تخشى التكفيريين بعدما هددوها بخطف ابنها وخطفوه بالفعل، قبل أن يتم قتلها فيما بعد عقب إصرارها على التعاون مع الجيش في وجه التكفيريين.

فكتب أحد رواد تويتر: مها أبو قريع التي تجسد شخصيتها وفاء عامر في مسلسل الكتيبة 101 هي قصة لسيدة سيناوية كانت تساعد الجيش، خطف داعش ابنها الأكبر فلم يردعها ذلك عن الاستمرار في المقاومة، فقتلها التنظيم بدم بارد.. معظم المواقع تقول إن مها قتلت في 2014 ولكن خبر مقتل مها نشر على مواقع مصرية في أبريل 2015".



وفاء عامر

فى حين كتب آخر تحت شعار "عظم شهيدك" :" الشهيده البطله مها ابو قريع اللى بتجسد الفنانة وفاء عامر دورها في مسلسل لكتيبة 101 شخصية الشهيدة البطلة مها أبوقريع والشهيدة البطلة مها أبو قريع هي أول سيدة قتلت على يد الجماعة الإرهابية "أنصار بيت المقدس" عام 2015 في الـ22 من شهر فبراير، بعد أن تم اختطافها".



رواد تويتر 1



رواد تويتر عن الشخصية



رواد تويتر

تعرض الحلقة 16 من مسلسل الكتيبة 101 المكون من 20 حلقة اليوم على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 3.15 صباحاً والساعة 3.15 مساء، كما تعرض على قناة DMC دراما الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 صباحاً، بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، لبلبة، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري مهم فى مدينة العريش بشمال سيناء.