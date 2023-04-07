شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض الحلقة 16 من مسلسل "1000 حمد لله ع السلامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة CBC اليوم مسلسل "1000 حمد لله ع السلامة"، الحلقة 16 بطولة النجمة يسرا، حيث يعرض في تمام الساعة 4:30 مساء بقناة CBC حصريًا ويعاد في تمام 11 مساء والاعادة الثانية في تمام 6:15 صباحا و9:45 صباحا ومنصة Watch it أيضا.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.