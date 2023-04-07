شكرا لقرائتكم خبر عن الأفيش الرسمى لفيلم ابن الحاج أحمد قبل طرحه فى عيد الفطر المقبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة سينرجى فيلمز عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك الأفيش الرسمى لفيلك ابن الحاج أحمد للنجم شيكو والمقرر عرضه بموسم عيد الفطر المقبل 2023 حيث تصدر شيكو الأفيش ووخلفه باقى الأبطال رحمة أحمد، سيد رجب، صبرى فواز، محمد لطفى، مصطفى غريب، عايدة رياض، وذلك ذلك بعد طرح الأفيش الأول والذى ظهر عليه شيكو فقط بجزء من وجهه فقط وبتسريحة شعر مختلفة وغريبة.



الأفيش الرسمى لفيلم ابن الحاج احمد

فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، صبرى فواز، محمد لطفى، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وشارك فى السيناريو فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى، ويسجل الفيلم البطولة المطلقة الأولى لشيكو في السينما بمفرده بعيدًا عن هشام ماجد، كما يعود به إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه فيلم "قلب أمه" عام 2018،

يذكر أن شيكو شارك كضيف شرف في 3 أفلام العام الماضى وهم "واحد تانى" مع أحمد حلمى وروبى وسيد رجب وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وإخراج محمد شاكر خضير، و"العنكبوت" مع أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزى وريم مصطفى وإخراج أحمد نادر جلال، و"تسليم أهالى" مع دنيا سمير غانم وهشام ماجد وإخراج خالد الحلفاوى.

وظهر شيكو كضيف شرف فى مسلسل "مكتوب عليا" مع أكرم حسنى، والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، والعمل شارك في بطولته عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، حنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى.