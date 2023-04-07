شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد 11 شخصية جسدها أحمد أمين فى مسلسل الصفارة خلال 15 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث مسلسل الصفارة للنجم أحمد أمين بعرض الحلقة الـ15 والأخيرة مساء أمس الخميس على قناة dmc، محققًا نجاحًا، لافتًا على مدار الأسبوعين الماضين، شهد العمل أحداثًا كوميدية وشخصيات متعددة قدمها أحمد أمين على مدار الحلقات إذ قدم أمين خلال الأحداث 11 شخصية بطبيعة مختلفة، ومع انتهاء العمل نطرح سؤال إيه أكتر شخصية حبيتها لأحمد أمين في الصفارة؟

الشخصية الرئيسية شفيق الموظف في شركة السياحة الطموح الباحث عن الترقية والذى يقترح على الشركة فكرة برنامج أو ابلكيشن باسم سواح يكون بوصلة لحركة السائحين في مصر.



أحمد أمين بشخصية شفيق الموظف فى شركة السياحة

شفيق المرشد السياحى الذى ابتعد عن الشركة التي يعمل فيها وسافر إلى الأقصر للعمل وهناك وجد صفارة توت عنخ أمون الأثرية التي تعيد الشخص إلى الماضى لتغيير حدث مهم في حياته إلى الافضل.



شفيق المرشد السياحى

أول الشخصيات بعد استخدام الصفارة وتحول إلى رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات سياحية، وحياته كلها ملك للعمل وإجراء الصفقات والاجتماعات وجعل ذلك علاقته مع زوجته فاترة، كما أنه شخص بدين يعانى من زيادة الوزن بسبب تناول أدوية معينة.



أحمد أمين بشخصية شفيق رئيس مجلس الادراة

شفيق عازف الأورج ومطرب المهرجانات والافراح الشعبية والذى تميز بملابس وتسريحة شعر وطريقة كلام تتاسب مع عالم الافراح والحفلات.



أحمد أمين بشخصية شفيق عازف الأورج ومطرب المهرجانات الشعبية

شفيق الذى يرعى ثلاثة أبناء بعد زواجه من شقيقة مديره في العمل وينفصلا ويتولى تربية الأبناء الثلاثة ويواجه مشاكلهم ويعمل على حلها بل وأنه أصبح وصياً عليهم بعد ميراثهم مصنع جيلاتى رغم أنه ليس والدهم.



أحمد شفيق بشخصية الاب الذى يرعى 3 أبناء

شفيق الفتوة والبلطجى واسم الشخصية الماتهمة، وهو شخص صاحب هيبة كبيرة في عالم العصابات والبلطيجة وكلمته تسير على الكل في التجارة، ولكن مع الوقت ينكشف أنه شخص ضعيف وما حدث وجعله فتوة كانت صدفة كوميدية ليست إلا.



أحمد أمين بشخصية البلطجى مهاتمة

شفيق الذى يعيش أزمة منتصف العمر ويصبح شخصص متعدد العلاقات النسائية وتحديداً مع الفتيتات المراهقات، وذلك سبب توتر علاقته بزوجته والتي طلبت الانفصال عنه حتى تدخلت شيرين رضا للصلح بينهما.



أحمد أمين بشخصية شفيق الذى يعيش أزمة منتصف العمر

شفيق المريض والمحتجز في مصحة الأمراض العصبية حيث وضعه زميله علاء فيها من أجل اخلاء الجو له والارتباط بشيرين (اية سماحة) ولكن شفيق لم يكن مريضاً وكان الطبيب يوهمه بذلك بعدما دفع علاء له أموالاً لذلك.



احمد امين بشخصية شفيق المحتجز فى مصحة الامراض العصبية

شفيق الشخص السلبى اللا مبالى الراضى بأى شيء والذى لا يحاول تغيير أي شيء للأحسن وذلك جعله يصبح ذور أهمية أقل في علميه وأصبح ساعى الشركة التي كان بها بعدما كان المدير.



أحمد أمين بشخصية شفيق السلبى اللامبالى

شفيق الشخص الثرى والذى لديه العديد من المشاريع الاستثمارية ومستقر عائياً وهى الحياة التي أحبها واستغنى عن الصفارة بسببها ولكنه اكتشف أنه مريض مرض نادر سيمون بسببه بعد 22 ساعة ليبحث عن الصفارة مرة أخرى ويخرج من هذه الشخصية.



أحمد امين بشخصية الشخص الثرى الذى يكتشفه مرضه

شفيق الشخص الذى يعطى أخيه وجه الفرصة ليكبر فيسجنه وعندما يخرج من السجن يجده يتاجر في الاثارة ويخفي عنه ذلك بل ويحاول ابعاده تماما عن هذه التجارة.



أحمد أمين بشخصية شفيق الذى خرج من السجن ويكتشف تجاره أخيه فى الاثار

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، حاتم صلاح، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف شيرين رضا، حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجو..هر.