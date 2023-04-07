ملخص الأسبوع الثاني من رمضان كريم 2| استمرار المغامرات الكوميدية بين أهل الحارة

ياسر رشاد - القاهرة - تأتي أحداث الأسبوع الثاني من مسلسل رمضان كريم 2، بمغامرات كوميدية واقعية بين أهل الحارة المصرية البسيطة.

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يرفض رمضان عمل زوجته كسائقة لسيارة الأجرة التي يمكتلكها لزيادة دخله وكف متلطبات منزله اليومية.

تستمر محاولات خميس في التمكن من إدارة قهوة الحارة بدلًا من سميرة "سلوى خطاب"، وعدوة قوته في الحارة كما هو الحال قبل ذهابه إلى السجن.

تحرص أحداث المسلسل اليومية على إظهار عادات الأكل والشرب والزينة والاحتفالات والألعاب النارية والصواريخ، وعادات أهل الحارة في إظهار العادات الرمضانية، مثل: إعداد موائد الرحمن ومساعدة المحتاج في الحصول على وجباتهم.

بجانب بعض المغامرات التي تحدث في منزل رمضان "سيد رجب" وأسرته بعد قدوم ابنة شقيقته لتعيش مؤقتًا معهم لإتمام عملها في القاهرة ثم ستعود إلى منطقتها.

يخرج خميس "صبري فواز"، من السجن بعد قضاء

عقوبته التي استمرت 5 سنوات، ويحاول أخذ مكانه في الحارة كالسابق، والتقى بصديق السجن صبيح "بيومي فؤاد"، إذْ

يبدأن سويًا في عددٍ من الأعمال البسيطة لكسب قوت يومهم.

يضم الجزء الثاني عددًا كبيرًا من أبطال الأول، وهم: "سلوى عثمان، وسيد رجب، ونجلاء بدر،

والعمل من تأليف أحمد عبدالله، ومن إخراج/ سامح عبدالعزيز.

أبطال الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم":

يضم الجزء الثاني من "رمضان كريم" عددًا من الممثلين الجدد على رأسها الفنان بيومي فؤاد والفنانة سلوى خطاب، الفنانة ويزو والفنان شريف زوجها الذي ينضم لعائلة سيد رجب داخل أحداث المسلسل.