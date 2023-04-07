أحداث الأسبوع الثاني من الكتيبة 101|توثيق لحظات حقيقية بين التكفيريين والجيش المصري

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر أحداث مسلسل الكتيبة 101 في توثيق أحداث مهمة في تاريخ مصر الحديث، خلال عملية التطهير المتواصلة في سيناء بين التكفيريين والجيش المصري.

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جاءت الأحداث الأسبوع الثاني من الكتيبة 101، برصد لحظات حقيقية أثناء عمليات التطهير، تسليط الضوء على عدد من الأحداث المهمة التي واجهها الجيش المصري هناك، وتقيدم الشكر لعدد كبير من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن على راسها كمين كرم القواديس.

تعود أحداث الحلقة الأولى في 2014، إذْ رصدت المشاهد قصة نجاح قوات الأمن المصري في قتل الإرهابي توفيق فريج أثناء عملية التطهير التي يقوم بها الجيش.

بجانب عرض التغير المفاجئ الذي طرأ على طريقة التكفيريين وتفكيرهم وتخطيطهم وطريقة مواجهتهم.

اشتعلت الأحداث لاحقًا العملية العسكرية للثأر من شهداء كمين كرم القواديس، ومقتل أحد أخطر العناصر الإرهابية "أبو عمار"، وتصفية جميع من يتبعه.

تستمر عمليات التطهير للعناصر التكفيرية في أماكن متفرقة في سيناء، وحصار قيادات الإرهاب للقبض على اتباعهم.



بجانب جراءة التكفيريين في استخدام رجالهم بذلك العدد الكبير والتضحية بهم في سبيل إضعاف قوة الجيش المصري.

يجسد بطلا العمل الفنان آسر ياسين والفنان عمرو يوسف، دوري ضابطين في القوات المسلحة، والتركيز على إظهار الجوانب الإنسانية لجنود كتيبة 101 وعلاقة الصداقة التي تجمع بينهم.