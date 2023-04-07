ملخص الأسبوع الثاني والأخير من "وأخيرًا".. الحياة بين المخاطرالمستمرة والحب

ياسر رشاد - القاهرة - جاءت أحداث مسلسل وأخيرًا نصيب كبير من إسمه، بعد أجواء المنازعات والخوف والظلم والخطر، وأخيرًا انتصر الحب وتحقق الحلم واجتمعا شملهما وسط فرحة العائلة الكاملة.

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اجتمعت أحداث وأخيرًا في 15 حلقة فقط مع الثنائي الناجح نادين نجيم وقصي خولي، في مغامرات خطرة للوصول إلى مرحلة الأمان، صراعات دائمة بين الخطأ والصواب وتجار الممنوعات وفقدان الهوية، واستقر بهما الوضع بعد تخلصهم من تلك النزاعات حولهما.

تجرأت خيال، في أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل وأخيرًا، على رئيس العصابة وأفرادها وبدأت في جمع الأدلة والصور والفيديوهات المصورة استعدادًا لتسليمهم للشرطة في حال هروبها او انكشاف أمرها.

استطاع ياقوت أخيرًا جمع الخيوط والوصول إلى مكان أبو الدهب وطبيعة عمله، وأبلغ النقيب رضوان المتواطىء مع العصابة بأنه سيذهب إلى الملهى الليلي الذي ينطلق فيه أبو الدهب بأعماله بوجود النقاش .

واجتمع أبو الدهب والنقاش وخيال في الملهى الليلي، وحاول أبو الدهب السيطرة على شكوك النقاش فيه وفي خيال والذهاب بها بعيدًا، ولكن أتى تصرف خيال بالرياح التي لاتشتهيها السفن، حيث قامت بالاعتراف أمام النقاش بالعمل مع أبو الدهب ضده وهدفها تجميع المعلومات عنه وسرقة الدفتر السري والأوراق الخاصة به.

لينقلب الملهى ساحة قتال نفسية بين الأطراف الثلاث خيال وأبو الدهب والنقاش مع أسلحة كلًا منهم، وتتمسك خيال بكافة الادلة التي تملكها ضده لتنجو بحياتها وتعود لها حريتها.

تأتي قوات الامن والشرطة لانهاء ذلك الصراع وتحرق كل مخططات أبو الدهب وتطفىء أعمال النقاش .

تفاجأ خيال بدخول ياقوت إلى الملهى وتهدأ تلك الصراعات حولخا بداخلها ويقف قلبها والشوق لتترك قوات الأمن بمهامها وتحتضن ياقوت بقوة في مشهد رومانسي غريب محاط برجال الشرطة والعصابات.

ينتهي عالم أبو الدهب وسط أركان التحقيق، وتنتهي معه مسيرة رضوان الشرطية ثمنصا لتواطؤه مع أبو الدهب ورجاله.

وأخيرًا يجتمع شمل ياقوت وخيال بحفل زفافهما، وتستبدل شنيران الحزن بشموع الأفراح ودقات الطبول والموسيقى، وفتح المخرج أعين المشاهد لنهاية "مستمرة" حيث مع مشاهد الزفاف والفرحة بسيارت سوداء ضخمة ومسلحين تفتح لمجال أن الخطر مازال يحاوطهم.

داخل أحد الحارات الشعبية بلبنان، تبدأ أحداث مسلسل وأخيرًا تخرج خيال من رحم معاناة فقدان الهوية، تتخبط في أرجاء الدنيا دون أوراق رسمية تُثبت وجودها في الحياة، ترترعت دون أب وأم حقيقيين، تلقتها إحدى السيدات غير المتزوجات وقامت بتربيتها حتى اشتد عودها، وأصبحت يافعة تعتمد كليًا على نفسها، وأخذت دور الاهتمام من والدتها التي ربتها، وأصبحت هي مصدر وجودها واهتمامها في الحياة.

في لحظة مابين اليأس والأمل اجتمعت خيال مع ياقوت "قصي خولي"، إذْ كان يعيش ياقوت دقائقه الأولى في الحرية بعد الإفراج عنه، وعلى النقيض وصلت خيال لأقصى مراحل اليأس لتقرر الانتحار وإنهاء حياتها بكل مصاعبها وأزماتها، ولكن تفشل مخططاتها امام إنقاذ ياقوت لها لتكون نقطة بداية الأحداث.

استكملا خيال وياقوت حياتهما سويًا في أركان الحارة البسيطة التي شهدت على حبهما، واتفقا

على حفل خطبة بسيط على سطح منزلها المجهز بألوان وأضواء الفرحة.

تنقلب الأحداث رأسًا على عقب وتتحول الفرحة إلى حزن وخوف وموت، يخرجون بنات الحارة في نزهة للاحتفال بالعروس الجديد ويعترض طريقهم واحدة من أخطر عصابات الأدوية المغشوشة وتجارة الأعضاء ويتم اختطافهم، وأثناء محاولات هروب خيال تصطحب معها شقيقة ياقوت ليتم إطلاق الرصاص عليها وسقوطها ميتة ويذهب مصير البنات إلى المجهول.

استعرضت الحلقات محاولات الشد والجذب بين خيال والعصابة في محاولة منها للنجاة بنفسها وبنات حارتها، خسرت فيها جولات وجولات أخرى فشلت في الدقائق الأخيرة.

أحداث مسلسل وأخيرًا

تدور أحداث "وأخيرًا" في إطار اجتماعي رومانسي بين خيال التي تعيش حالة من الفقر وفقد الهوية، وتلتقي بـ ياقوت الذي يعيش حياة

غير مستقرة بعد خروجه من السجن

ويتورط في عمليات اختطاف وعصابات الاتجار بالبشر.

آخر المشاركات الرمضانية لـ نادين 2020

كانت آخر المشاركات الرمضانية لـ نادين من خلال مسلسل "2020"، الذي تم عرضه في الموسم

الرمضاني 2020، وحقق مشاهدة جماهيرية عالية ومتابعة ضخمة

في عدد من الدول العربية،

من بطولة:

"نادين نسيب نجيم، قصي خوري، كارمن لبس، راندا كعدي، فادي إبراهيم،

يوسف حداد"، ومن تأليف: نادين جابر، بلال الشحادات، إخراج:فيليب أسمر.

أحداث مسلسل 2020

تدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي مشوق، في أحداث بوليسية من خلال الصراع بين قوات الأمن وتجار المخدرات، إذ تقوم "نادين" بدور نقيب شرطة التي يقتل زوجها وأخوها جبران اللذان يعملان في الجيش أثناء قيامهما بواجبهما، فتدخل نادين في مرحلة الثأر والخلاص من إحدى العائلات الكبيرة التي تتاجر في المخدرات.

لمشاهدة ياقوت من بعيد

وبالفعل يوافق شفيق ويذهب إلى البنك وتشاهد خيال ياقوت وهو يخرج من البنك رافع يديه للشرطة معلنًا استسلامه للقبض عليه،وحاول شفيق الإمساك بها حتى لاتقوم بالهرولة إليه وينكشف أمرها بأنها مازالت على قيد الحياة.

وسط زحام الشرطة وأهل الحي وموظفين البنك يشاهد ياقوت خيال وهي تراقبه من داخل السيارة، لينادي عليها بصوتٍ عالي لكنها تأخذ سيارتها وتهرب سريعًا حتى لاتلفت الانظار إليها.