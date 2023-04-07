تنوع فنى ثقافي في رابع ليالي رمضان بروض الفرج

ياسر رشاد - القاهرة -

شهدت الليلة الرابعة من ليالي رمضان الثقافية والفنية، تنوعاً فنياً وثقافياً بقصر ثقافة روض الفرج، أمس الخميس، والتي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، حتى ٢١ رمضان، ضمن البرنامج المركزي لوزارة الثقافة.

تفاعل مع عروض العرائس وفنون الغوري والسيرة

أقيم على مسرح القصر عدد من العروض الفنية، بدأت بعرض تحريك العرائس والأراجوز لفرقة قصر ثقافة شبرا الخيمة، والتي تفاعل معها الأطفال تفاعلا كبيرا.

أعقبها عرض فني لفرقة قصر ثقافة الغوري للموسيقى العربية وقدمت عددا من الفقرات الغنائية منها "أسماء الله الحسنى، رمضان جانا، يا صحبجية، سيد الحبايب ضنايا أنت، أما براوة، المسحراتي" الفرقة من تدريب عمر شهابي، تأسست عام 1971، وتقدم الأغاني الطربية والتراثية، لكبار الملحنين والمطربين.

واستمرت فرقة الفنان عزت قرشي السوهاجي في تقديم رواية السيرة الهلالية، وتناولت اليوم زواج حسن بن سبحة، فيطلب الأمير حسن من الأمير أبوزيد أن يذهب معه إلى بلاد اليمن ليحضر له الأميرة شامة زوجة له، فيرفض الأمير أبو زيد تنفيذ ذلك.

مظاهر رمضان في ورش إبداعية للطفل

وفي جانب اكتشاف مهارات وإبداعات الطفل، نفذت الإدارة العامة لثقافة الطفل وقصر الطفل بجاردن سيتي وأتوبيس الفن الجميل، عددا من الورش الفنية والثقافية منها "ورشة رسم عن مظاهر رمضان، ورشة امرح ولون ويقوم بها الأطفال بتلوين عدد من الرسومات المعبرة عن البهجة والفرح، ورشة تصنيع ساعة من الأكواب البلاستيك والفوم جليتر، ورشة طباعة بارزة واسطمبات مثل الفانوس والنجمة، وهي مستوحاة من الموتيفات الشعبية، رسم على الوجه، إلى جانب عمل كتاب بعنوان "عادات الشعوب في

رمضان"، يتناول مظاهر احتفالات رمضان عند الشعوب مثل ماليزيا فيتم تنظيف المساجد والشوارع وتعلق الزينة، وإندونيسيا يحضرون المشاعل والطبول ويطوفون الشوارع ويغنون ليلة رؤية الهلال، وغيرها من البلاد التي لها العديد من العادات والتقاليد الرمضانية.

الفعاليات تنظم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د حنان موسى، والإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، ويشرف على تنفيذها أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال.

هذا واستمرت المعارض الفنية والتراثية في مجالات التطريز السيناوي، الخزف والفخار، فن الديكوباج، والأرابيسك، ورق البردي، الزجاج المعشق، الخط العربي، جريد النخيل، خوص بامبو، أركت، السجاد، الكليم، الخرز، الحصي، الطرق على النحاس، الخيامية.

كما استكملت فعاليات الورش الفنية والحرفية واليدوية التراثية، فنفذت ثقافة المرأة ورش "خيامية، حلي واكسسوار، مكرمية"، قدمت ثقافة الشباب والعمال ورش" ديكوباج، وحلي وإكسسوار"، والقصور المتخصصة ورش "السجاد اليدوي، بجانب ورشة الحصير، ورشة الخزف والفخار"، بينما نفذت ثقافة القرية ورش "تشكيل بالورق، الخرز، ورشة مكرمية".