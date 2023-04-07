سحر مصر القديمة وجاذبية السيرة الهلالية في ليالي رمضان الثقافية

ياسر رشاد - القاهرة - شهد اليوم الرابع من ليالي رمضان الثقافية والفنية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، أمس الخميس، استمرار الإقبال الجماهيري على الفعاليات التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ضمن البرنامج المركزى لوزارة الثقافة، والتي تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.

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مقهى نجيب محفوظ واستمرار السيرة الهلالية وفقرات التحدي

في "مقهى نجيب محفوظ" تفاعل الجمهور مع السيرة الهلالية في برنامج "راوي من بلدنا"، وبدأت بفقرة أثيرة ومحببة لدى الجمهور من خلال الريس عزت نصر الدين الذي قدم باقة من المواويل الشعبية خاصة المواويل المتعلقة بالكرم وذكر الصفات الإنسانية، وانتقل في فقرات متتابعة بموال عن البخت ثم موال عن الطبيب ثم ذكر الزمن والكلام عن النماذج البشرية المتعددة التي تنقل حكمة الجدود عبر مجموعة من المواويل منها الأبيض ذو القوافي الواضحة أو المشفر.

ثم انتقلنا لاستكمال إلى رواية الريادة الصغرى مع الراوي محمد عزت واستعداد أبو زيد الهلالي للدخول في الحرب مع اليهود الذين هاجموا أرض العراق بعد أن أبدى عامر الخفاجي قوته في الانتصار عليهم ثم بدأت الحرب تشتعل مرة أخرى وبدأنا نسمع صهيل السيوف من خلال عزف الربابات وبدأنا نستمع أيضا إلى الإيقاع المتسارع الذي يستدعي إيقاعات الحروب لتعلو وتعلو لينتصر عامر الخفاجي في معركته مع اليهود، ثم اختتمت بفقرة التحدي "لو فنان تعالى اكسبني لو فنان" بين الريس عزت نصر الدين والراوي محمد عزت، لينتصر الشعر وينتصر الارتجال الحي مع الجمهور، ثم فقرة فكاهية بفن القبلاوي تحكي تاريخ الأهلي والزمالك التي ينتصر فيها كل شاعر لفريقه دون أي نوع من التعصب وتنتهي الليلة بالصلح بين الشاعرين. وقدم للسيرة الشاعر والباحث مسعود شومان.

إضاءات.. سحر مصر القديمة

في برنامج إضاءات على إصدارات الهيئة، كان اللقاء مع الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، والروائي وعالم الآثار، للحديث عن كتابه "سحر مصر القديمة" الصادر عن هيئة قصور الثقافة، وحديث عن الراقات الحضارية لمصر القديمة بداية من عصورها المختلفة.

أوضح "عبد البصير" أن مصر القديمة هي سحر العالم كله، وأن النيل يمر في بلاد كتيرة ولكن لم تنشأ حضارة عظيمة إلا في مصر، وذلك يؤكد على حضارة الإنسان المصري وأنه صانع هذه الحضارة، كما أشار إلى أن الكتاب يحوي كثيرا من الأسرار عن تأسيس مصر القديمة وعن سيرة كثير من الملوك والملكات مثل توت عنخ أمون ونفرتاري، ويؤكد أن تاريخ الحضارة أصله مصر القديمة وأنها أول حضارة تعمل على وحدة الأرضين أي الشمال والجنوب، ومنذ ذلك الحين أنعم الله على مصر بالوحدة، كما أكد أن الحضارة المصرية صاحبة فضل على العالم كله، وتمثل أول كلمة في كتاب التاريخ وأهم موقع في الكتاب الجغرافي.

وأكد أنه عندما تريد أن تعرف حضارة بلد ننظر إلى وضع المرأة في المجتمع، ففي مصر القديمة كانت المرأة في مصر ملكة ووزيرة وطبيبة وقاضية وكانت كل المجتمع وليس نصفه، ليصل بنا إلى المتحف المصري الجديد وكيف سيحدث نهضة على مستوى العرض المتحفي.

واختتم حديثه بسعادته بصدور كتابه بهذا السعر المخفض ليكون

في متناول الجميع موجها شكره للقائمين على سلسلة حكاية مصر ومثمنا دور قصور الثقافة في هذا التوجه ثم وقع كتابه مع بعض الجمهور.

واحة الشعراء

خلال الليلة استمعنا إلى مجموعة من شعراء مصر الذين تنوعت أشعارهم بين شعر العامية وشعر الفصحى وقصيدة النثر في الأمسية الشعرية التي أدارتها الشاعرة أمينة عبدالله، بمصاحبة فرقة د. أحمد سعد التى قدمت عدة فقرات منها إنشاد ديني، مربعات فن الواو، تراث شعبي"، ثم ألقى الشاعر جمال أبو سمرة قصيدة "وصية"، والشاعر عيد عبد الحليم قصيدة "أيها البحر هل تعرفني"، والشاعر حازم المرسي قصيدة "محطات"، الشاعرة دنيا لطفي قصيدتي "ليالي الشانزليه، غربلهم"، والشاعرة رحاب لطفي قصيدة "تحت شجرة الكافور"، والشاعر علي عطا قصيدتي "قبل أن تغلق الماسنجر، هل قالت يا حبيبي".

عطر الأحباب يحتفى بالشاعر الكبير عبد الرحيم منصور

ثم انتقلنا إلى عطر الأحباب لتتحدث الشاعرة مي منصور عن عمها الشاعر الكبير عبد الرحيم منصور متحدثة عن بداية اكتشافه مع الصحفي الكبير لويس جريس وحكاياته المتعددة التي ساهم فيها من خلال أغنياته الكثيرة التي كانت بالشراكة مع الملحن الكبير بليغ حمدي وكانت سببا وتمهيدا للخروج من النكسة واستشراف نصر أكتوبر العظيم، ووجهت الشكر لقصور الثقافة على تكريم الشاعر والاحتفاء به في ليلة من ليالي رمضان، لأن الأجيال الجديدة لهم فكر وقاموس ولغة مختلفة ومن المهم أن نذكر بيرم التونسي وفؤاد حداد، صلاح جاهين، وعبد الرحيم منصور، وسيد حجاب، للحفاظ على الهوية المصرية وتراثنا المصري والمفردات المصرية الأصيلة.

تفاعل مع فنون النيل

وضمن العروض الفنية على المسرح الكبير قدمت فرقة النيل الموسيقى والغناء الشعبي عرضا فنيا تضمن عدة أغان منها " بسم الله، المسك فاح، رايحة فين يا حاجة، طيب طيب، المربعات، لأجل النبى"، وسط تفاعل كبير، وتقدم عروض الهيئة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

كما استمرت العديد من الورش الفنية بركن الطفل المقدمة لذوي القدرات الخاصة والأطفال والتى تنظمها إدارات المواهب والتمكين الثقافي والجمعيات الثقافية وثقافة الطفل، بالإضافة إلى معرض إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة لإدارتي التسويق والمكتبات.