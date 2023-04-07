الصاروخ ديمي روز تستعرض حجم مفاتنها أمام الملأ في إطلالة نارية وجسد مثير لا يقارن

فنون - كتب سعد محمود - نشرت عارضة الأزياء ديمي روز صورا جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها وهي شبه عارية نائمة على سطح بيتها.

وظهرت مستلقية على الارض بروب نوم وردي اللون مفتوح شفاف وأظهرت انحناءات جسمها بشكل فاضح.

حصلت صورها على عدد كبير من الاعجابات فاق الـ 300 ألف في ساعات قليلة. وعلق العديد من المتابعين على الصور مشيرين الى ان الصور جريئة للغاية..

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