شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 15.. أحمد غزى يدمن المخدرات وآيسل رمزى تشرب الكحول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 15 العديد من الأحداث، فبعد مرور 5 سنوات يخرج جابر (أحمد العوضي) من السجن ويبدأ رحلته فى البحث عن مهرة (ياسمين عبد العزيز) بعد خلعها له وهو داخل السجن، كما سلطت الحلقة الضوء على أخوات مهرة وما أصابهم خلال الـ 5 سنوات، إذ أصبح طارق (أحمد غزى) مدمنا للمخدرات والكوكايين بسبب صديقته (إسراء رخا)، بينما لولى (آيسل رمزى) بدأت شرب الكحول للتغاضي عن خوفها من الوحدة.



مسلسل ضرب نار

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار يعرض يومياً فى شهر رمضان بشكل حصرى على قناة ON الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 8.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 6.45 صباحاً والساعة 1 صباحاً بجانب العرض على منصة watch it الساعة 10.30 مساء.



مسلسل ضرب نار الحلقة 16

أبطال مسلسل ضرب نار

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبد الخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أحمد غزى، آيسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، إسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



ضرب نار

أحداث مسلسل ضرب نار

تدور الأحداث حول مهرة (ياسمين أحمد عبد العزيز) وهى فتاة شعبية من شبرا، وجابر أبو شديد (أحمد العوضى) القادم من سوهاج إلى القاهرة ليستأجر من مهرة محل أسرتها ليفتتحه ورشة كاوتش في شبرا، ويتعرفا على بعضهما وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة نتنهى بالزاوج، ولكن يتورط جابر فى تجارة أدوية مخشوشة ويدخل السجن وتخلعه مهرة، وتوافق على الزواج من رجل الاعمال زيدان (ماجد المصرى) ليبخرج جابر من السجن ويبحث عن الانتقام.