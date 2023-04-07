شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارا وزاريا بتشكيل اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري فى دورته السادسة عشرة، والتى تكونت من أجيال وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وتضم كلا من: الفنان محمد رياض (رئيسا للمهرجان)، وعضوية كل من: الناقدة عبلة الرويني، والمنتج هشام سليمان، والمؤلف وليد يوسف، والفنان طارق عبد العزيز، والفنان نضال الشافعي، والمخرج إسلام إمام، ويتولي الفنان ياسر صادق أعمال مدير المهرجان.

وتضم اللجنة العليا أيضا أعضاء آخرين بمناصبهم وهم: المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والدكتور هاني أبوالحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمخرج هشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.

تتولى تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان القومي للمسرح المصري الذي يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام ، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.