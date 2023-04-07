جنازة شيرين الطحان| محمد محمود أول الحضور في الجنازة

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الفنان محمد محمود على المشاركة في مراسم جنازة الفنانة شيرين الطحان، والتي أقيمت في مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس.

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كان محمد محمود هو من شاركها آخر أدوارها في مسلسل رمضان كريم 2017، وقدما ثنائي ناجح في أحداثه.

انتهت منذ قليل مراسم الجنازة على جثمان الفنانة شيرين الطحان، بعد وفاتها فجر اليوم عن عمر يناهز الـ 47 عامًا، إثر مضاعفات مرض السرطان.

خرج الجثمان من أحد المستشفيات الكبرى بالتجمع الخامس، وانتقل أهلها وأصدقاؤها إلى مسجد فاطمة الشربتلي لصلاة الجنازة عليه.

ولدت شيرين الطحان في يونيو 1976 بالقاهرة، بدأت رحلتها المهنية كـ مذيعها في عدد كبير من البرامج، وبعد ذلك دخلت الوسط الفني وقدمت أدوراًا مميزة جعلتها تنفرد بشصخيتها لدى جمهورها.

كان العمل السينمائي الأول لها من خلال فيلم 45 يوم أما الراحل هشام سليم، من بطولة

"عزت أبو عوف، أحمد الفيشاوي، غادة عبد الرازق"، وتم عرضه في عام 2007.

فتحت لها السينما أبواب درامية جديدة من خلال عدد من

المسلسلات " رقم مجهول، اسم مؤقت، الركين، السبع وصايا والجزء الأول من مسلسل رمضان كريم 2017، وكان آخر مشاركة فنية لها، وقف المرض حائل دون مشاركتها في أحداث الجزء الثاني الذي يشارك في السباق الرمضاني للموسم الجاري.

وكانت شيرين الطحان تعاني من مرض السرطان منذ سنوات، ولكن حالتها الصحية شهدت تدهورا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة، وتم نقلها إلى المستشفى، وقرر الأطباء احتجازها داخل غرفة العناية المركزة"



