شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربيني تتلقى العزاء فى والدها بمسجد المشير طنطاوي .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى النجمة دينا الشربيني عزاء والدها اليوم الجمعة 7 أبريل بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، إذ رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وشيعت دينا الشربيني جثمان والدها محمد الشربيني أول أمس الأربعاء، وحضر الجنازة دنيا سمير غانم ورامي رضوان، ودرة وكندة علوش وعمرو يوسف وصبا مبارك، والمخرج أحمد شفيق ومجدى بدر وعمر السعيد وغيرهم من الفنانين؟

وحرص عدد من الفنانين على تقديم العزاء لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منهم النجم عمرو دياب الذي كتب عبر حسابه بموقع تويتر: "خالص العزاء للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى السيد/ محمد الشربيني تغمده الله برحمته والهم الأهل الصبر والسلوان".

كما حرصت النجمة إسعاد يونس على مواساة دينا الشربيني في وفاة والدها، إذ كتبت في تعليق عبر حسابها بموقع انستجرام: "البقاء والدوام لله، اللهم تقبله في جناتك الواسعة وهب أسرته الصبر والسلوان والقبول. قلبي عندك حبيبتي".

بالإضافة إلى الفنان حلا شيحة التي واست دينا الشربيني وكتبت تعليقا: "إحنا في شهر مبارك، وإن شاء الله في الجنة ونعيمها حبيبتي، ربنا يصبرك على فقده".

وكذلك كتبت الفنانة غادة عادل: البقاء لله حبيبتي، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلي ويصبرك حبيبتي.