شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخراني وتاريخ مميز بالدراما الرمضانية في عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الممثل القدير يحيى الفخرانى غدا الجمعة 7 أبريل بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد المنصورة، ودرس الطب في جامعة عين الشمس، ويعد أحد أبرز نجوم الدراما التليفزيونية والضيف المرحب به دائما من الجمهور في المسلسلات الرمضانية، لكنه يغيب هذا العام.

وفي سجل يحيى الفخراني الفني العديد من المسلسلات الرمضانية البارزة التي عاش المشاهدون مع شخوصها حكايات درامية وكوميدية وإنسانية ورومانسية أيضا، ومنها المسلسل الشهير "ليالي الحلمية" بأجزائه الـ5، و"زيزينيا"، و"أوبرا عايدة" و"الخواجة عبد القادر"، ومسلسل "لا"، و"عباس الأبيض في اليوم الأسود"، و"يتربى في عزو"، و"ونوس" و"الليل وأخره" وغيرها من الأعمال المميزة.

هذه الأعمال الدرامية الرمضانية التي قدمها يحيى الفخراني في مشواره الفني خلقت علاقة حب بينه وبين الجمهور الذي اعتاد رؤيته في رمضان، فهو مخلص لمهنته ويعشقها منذ أن انضم إلى فريق التمثيل في الكلية وحصل على جائزة أفضل ممثلٍ على مستوى الجامعات المصرية، وبعد تخرجه مارس الطب لسنوات قليلة، ولكن حبه وشغفه بالتمثيل دفعاه لترك مهنة الطب، وتوجه لتحقيق رغبته في أن يكون ممثلاً.





يحيى الفخراني واحلام شهرزاد

يقدم النجم الكبير يحيى الفخرانى حاليا حلقات المسلسل الإذاعى "أحلام شهرزاد" فى رمضان على راديو 9090، ليعوض بذلك غيابه عن التواجد فى موسم دراما رمضان، بعدما قدم آخر أعماله، مسلسل "نجيب زاهى زركش" والذى شاركه فى بطولته كل من هالة فاخر، رامز أمير، كريم عفيفى،" أنوشكا، محمد محمود، وعدد كبير من الفنانين، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراد شادى الفخرانى.